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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 01:30
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Ради вашей конфиденциальности ИИ в iOS 18 будет работать на устройстве

А не на сервере
Как сообщается, в грядущем обновлении iOS 18 компания Apple сделает акцент на конфиденциальности пользователей благодаря новым ИИ-функциям. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что первоначальный набор функций искусственного интеллекта будет работать полностью на устройстве, исключая необходимость подключения к интернету или облачной обработки.
Ради вашей конфиденциальности ИИ в iOS 18 будет работать на устройстве
© Ferra

Ориентация на ИИ на устройстве согласуется с давними «обязательствами» Apple по обеспечению конфиденциальности данных пользователей. Благодаря локальной обработке данных значительно снижается риск утечки информации или несанкционированного доступа.

Судя по ранним сообщениям, такие функции, как анализ текста и генерация ответов, будут доступны в автономном режиме, что потенциально улучшит функциональность таких приложений, как Messages, Safari и Spotlight Search. Siri, виртуальный помощник Apple, также может получить улучшения благодаря искусственному интеллекту на устройстве.

Хотя более продвинутые функции ИИ могут потребовать подключения к Интернету, разработка Apple собственной большой языковой модели (LLM) под кодовым названием «Ajax» означает потенциальный сдвиг в сторону самостоятельности в области ИИ. Это может дать Apple конкурентное преимущество, отмечают эксперты.

Ожидается, что Apple раскроет свои подробные планы в области ИИ во время WWDC, которая начнется 10 июня.