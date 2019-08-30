Радиационный фон в московском метро превысил норму в два раза

Об этом журналистам рассказал председатель независимого профсоюза работников метрополитена. О повышении радиационного фона профсоюз узнал, проведя рейд в подземке. Идея проверки возникла после получения жалоб сотрудников метро на ухудшение здоровья.

«Как показали наши замеры, в основном фон приемлемый, только на граните он превышает норму на две ПДК (прим. предельно допустимая концентрация), составляя 39 микрорентген в час», — сообщил председатель профсоюза.

39 микрорентген в час — это довольно много и может нести определённые последствия для работников метро.

Профсоюз также напомнил, что новые станции в Москве строят в спешке и сдают с недоделками. Именно из-за этого могут возникать вышеописанные проблемы.