Радиоастроном рассчитал скорость Санты Клауса в канун Рождества

Опубликовано 26 декабря 2024, 06:451 мин.
Радиоастроном рассчитал скорость Санты Клауса в канун РождестваБыстро летит старик
Лаура Николь Дриссен, радиоастроном из Сиднейского университета подсчитала, что для того, чтобы посетить 300 миллионов домов за 35 часов, Санта и его олени должны двигаться со скоростью около 8,2 миллиона километров в час — 0,8% от скорости света.
Ключ к измерению скорости Санты может лежать в светящемся красном носе Рудольфа. Эффект Доплера объясняет, как свет меняет цвет при движении. Если бы Санта двигался к вам со скоростью 10% от скорости света, нос Рудольфа казался бы оранжевым. При удалении он перейдет в почти черный оттенок красного.
Астрономы используют этот же эффект для изучения движения звезд, экзопланет и галактик.
С полной работой вы можете ознакомиться в источнике.