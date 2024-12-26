Радиоастроном рассчитал скорость Санты Клауса в канун Рождества

Ключ к измерению скорости Санты может лежать в светящемся красном носе Рудольфа. Эффект Доплера объясняет, как свет меняет цвет при движении. Если бы Санта двигался к вам со скоростью 10% от скорости света, нос Рудольфа казался бы оранжевым. При удалении он перейдет в почти черный оттенок красного.

Астрономы используют этот же эффект для изучения движения звезд, экзопланет и галактик.

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