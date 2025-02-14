«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за день

Первое слово — «синопсис» — прозвучало в 9:09 по московскому времени, а через 10 минут — «нарта». В течение дня радиолюбители зафиксировали еще десятки слов, включая «бульвар», «плагиат», «комиссар» и «пискливость». В некоторых случаях передавалось сразу несколько слов подряд, например, «ворсобаян» и «морфожанр» в 16:25. Последнее сообщение — «брахмапутра» — прозвучало в 17:15.

Станция УВБ-76 известна своими загадочными передачами, но их точное назначение остается неизвестным. В декабре 2024 года радиостанция неожиданно транслировала песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР, что могло быть результатом взлома.