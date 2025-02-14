Опубликовано 14 февраля 2025, 16:301 мин.
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за день«СПИДОКРАТ» тоже было
12 февраля загадочная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир 25 таинственных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», на который ссылается Лента.ру.
Первое слово — «синопсис» — прозвучало в 9:09 по московскому времени, а через 10 минут — «нарта». В течение дня радиолюбители зафиксировали еще десятки слов, включая «бульвар», «плагиат», «комиссар» и «пискливость». В некоторых случаях передавалось сразу несколько слов подряд, например, «ворсобаян» и «морфожанр» в 16:25. Последнее сообщение — «брахмапутра» — прозвучало в 17:15.
Станция УВБ-76 известна своими загадочными передачами, но их точное назначение остается неизвестным. В декабре 2024 года радиостанция неожиданно транслировала песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР, что могло быть результатом взлома.