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Радиотелескоп для поиска внеземной жизни решили снести
Он выполнял и другие важные научные задачи
Национальный научный фонд США решил снести радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико. В 1974 году из этой обсерватории отправили послание — это была символическая попытка связаться с внеземной жизнью. Аресибо также использовал исследовательский центр SETI для поиска инопланетян.
Причиной закрытия телескопа стало его плохое состояние. Если пытаться отремонтировать Аресибо, возникнет риск обрушения конструкций.
Радиотелескоп работал на протяжении 57 лет. В августе 2020 года один из вспомогательных металлических тросов обсерватории пробил в антенне дыру и повредил элементы телескопа. В ноябре лопнул один из основных тросов, который поддерживал металлическую платформу над телескопом.
Скоро специалисты начнут разработку плана по выводу Аресибо из эксплуатации. Радиотелескоп за всю свою долгую историю выполнил важные научные задачи. Именно на нём открыли пульсар PSR B1257+12 с первыми известными экзопланетами.