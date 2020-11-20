Радиотелескоп для поиска внеземной жизни решили снести

Причиной закрытия телескопа стало его плохое состояние. Если пытаться отремонтировать Аресибо, возникнет риск обрушения конструкций.

Радиотелескоп работал на протяжении 57 лет. В августе 2020 года один из вспомогательных металлических тросов обсерватории пробил в антенне дыру и повредил элементы телескопа. В ноябре лопнул один из основных тросов, который поддерживал металлическую платформу над телескопом.

Скоро специалисты начнут разработку плана по выводу Аресибо из эксплуатации. Радиотелескоп за всю свою долгую историю выполнил важные научные задачи. Именно на нём открыли пульсар PSR B1257+12 с первыми известными экзопланетами.