Радиоволны предложили использовать для... контроля за молоком

Их решение позволяет компаниям оптимизировать производство и минимизировать потери продукции путем обнаружения и устранения утечек в режиме реального времени.

Благодаря использованию электромагнитного резонатора, излучающего в жидкость непрерывное радиочастотное поле, анализатор Collo может выявлять нарушения, вызванные различными компонентами, химическими веществами и фазами в жидкости. Одновременно отслеживая восемь запатентованных параметров, он создает уникальный отпечаток жидкости, что позволяет немедленно принять меры по исправлению ситуации, если какие-либо характеристики изменяются в процессе переработки.

Эта технология не только помогает молочным заводам сэкономить значительное количество молока и денег, обнаруживая утечки в самом их источнике, но и предотвращает вредные экологические инциденты, которые могут нанести ущерб репутации компании.