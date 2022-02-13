Рак сетчатки глаза можно опознать с помощью фото на смартфон со вспышкой

Как пояснила специалист, чаще всего ретинобластома встречается у маленьких детей и имеет ненаследственный характер происхождения.

Чтобы понять, есть основания для беспокойства или нет, достаточно провести простой тест со смартфоном. Нужно сделать фотографию со вспышкой. Если заметно появление белого оттенка в области зрачка (подобно тому, как на фото проявляются глаза кошек) вместо привычного «эффекта красных глаз», то можно задуматься о наличии ретинобластомы.

Педиатр советует незамедлительно обратиться к детскому офтальмологу в этом случае. Если вовремя предотвратить распространение опухоли за пределы глаза, можно повысить вероятность успешного лечения.

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