Ракет Северной Кореи хватит, чтобы "сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США"Рассказал эксперт комментируя прошедший в стране парад
Северная Корея на параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии показала самое большое количество ядерных ракет за всю историю страны, пишет Reuters.
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press
В рамках парада были представлены миру межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) страны. На снимках можно увидеть 11 МБР “Хвасон-17”.
Эксперты предполагают, что на параде был продемонстрирован также прототип новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. По мнению Анкита Панды, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и автора книги "Ким Чен Ын и бомба", этого может быть вполне достаточно, чтобы сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США.
А по мнению Лейфа-Эрика Исли, профессора сеульского Университета Ихва, Пхеньян решил таким образом послать сигнал мировому сообществу.