Ракет Северной Кореи хватит, чтобы "сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США"

В рамках парада были представлены миру межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) страны. На снимках можно увидеть 11 МБР “Хвасон-17”.

Эксперты предполагают, что на параде был продемонстрирован также прототип новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. По мнению Анкита Панды, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и автора книги "Ким Чен Ын и бомба", этого может быть вполне достаточно, чтобы сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США.

А по мнению Лейфа-Эрика Исли, профессора сеульского Университета Ихва, Пхеньян решил таким образом послать сигнал мировому сообществу.