Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность после модернизации

Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность после модернизацииНедавно ее показывали Путину
«Противотанковая ракета „Хризантема“ в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга „Высокоточные комплексы“ полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — сообщили там.
Ростех постоянно ведет работы по модернизации и наращиванию объемов производства различных типов авиационных средств поражения, уточнили в госкорпорации. Так, изделия, выпускаемые сегодня на предприятиях корпорации, показывают «высокие боевые характеристики непосредственно в зоне проведения спецоперации, что, как мы видим, отмечают и наши летчики, и признает противник».
Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения:
- Современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой.
-
Укреплений и инженерных сооружений.
-
Надводных и малоскоростных воздушных целей.
-
Живой силы.
Боеприпас также входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».