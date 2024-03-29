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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 18:45
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Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность после модернизации

Недавно ее показывали Путину
Противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, сохранив при этом свои габариты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростех.
Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность после модернизации
© Ferra

«Противотанковая ракета „Хризантема“ в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга „Высокоточные комплексы“ полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — сообщили там.

Ростех постоянно ведет работы по модернизации и наращиванию объемов производства различных типов авиационных средств поражения, уточнили в госкорпорации. Так, изделия, выпускаемые сегодня на предприятиях корпорации, показывают «высокие боевые характеристики непосредственно в зоне проведения спецоперации, что, как мы видим, отмечают и наши летчики, и признает противник».

Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения:

- Современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой.

  • Укреплений и инженерных сооружений.

  • Надводных и малоскоростных воздушных целей.

  • Живой силы.

Боеприпас также входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#Модернизация
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#Россия