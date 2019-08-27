Ferra

Ракета, созданная SpaceX для полетов на Марс, во второй раз провалила испытательный запуск

Но глава компании Илон Маск не расстраивается и рассуждает о том, что будет делать после успешных испытаний
После двух часов ожидания, SpaceX отменила второе испытание прототипа ракеты Starship, созданной компанией для полетов на Марс. Запуск был прерван в последнюю секунду, что добавляет драматизма случившемуся.

Starhopper (так называется прототип, который компания планировала запустить) — это однодвигательная версия космического корабля SpaceX под названием Starship. Компания планирует использовать Starship для отправки людей на Луну и на Марс в следующем десятилетии.

После последнего испытания Starhopper, Маск планирует провести презентацию, на которой он хочет рассказать миру о дизайне Starship и о любых изменениях в его планах по созданию самой большой ракеты SpaceX. Маск сказал, что финальная версия Starship будет иметь в общей сложности шесть или семь двигателей и будет соединен с новой ракетой SpaceX Super Heavy, создавая вместе систему запуска, способную конкурировать с ракетой Saturn V, которая доставляла астронавтов НАСА на Луну.

Самое читаемое