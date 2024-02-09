Ракета SpaceX успешно приземлился, завершив частную миссию к МКС

Crew Dragon, выполнивший миссию Ax-3 для Axiom Space, спустился в воды Атлантического океана у побережья Дейтона-Бич в 8:30 утра по восточному времени. В ходе возвращения в атмосферу и спуска все прошло по плану, начиная от огненного торможения корабля и заканчивая развертыванием парашютов.

Миссия Ax-3 началась 18 января на ракете Falcon 9. Командиром миссии был бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который также командовал миссией Ax-1 в 2022 году. Экипаж также включал пилота Вальтера Вилладеи из итальянских ВВС и специалистов миссии Альпера Гезеравчи из Турции и Маркуса Вандта из Швеции. Четверо провели более двух недель на станции, занимаясь исследованиями и образовательной деятельностью.

Из-за плохой погоды миссия Ax-3 была продлена почти на неделю. Капсула планировала отстыковаться от МКС 3 февраля и приземлиться того же дня, но неблагоприятные условия на местах посадки задержали отстыковку на несколько дней. Капсула покинула станцию 7 февраля, совершив длительный двухдневный транзит обратно на Землю.