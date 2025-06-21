Ракета Starship снова взорвалась в ходе огневых испытаний

Опубликовано 21 июня 2025, 00:001 мин.
Ракета Starship снова взорвалась в ходе огневых испытанийВ результате аномалии
Издание Daily Mail сообщает, что в Техасе на испытательной площадке вблизи базы SpaceX Srarbase взорвалась тяжёлая ракета-носитель Starship. Инцидент произошёл на этапе тестирования второй ступени ускорителя в ходе статических огневых испытаний.
© NASA Spaceflight
По официальной информации SpaceX, взрыв и воспламенение, в результате которых ракета превратилась в огненный шар, произошли из-за внезапной и весьма значительной утечки жидких метана и кислорода, но это предварительная информация, так как точные причины ещё предстоит выяснить, при этом речь идёт о некой аномалии. Уточняется, что ракета была буквально разорвана белым огненным шаром, вырвавшимся наружу из корпуса.
В испытаниях участвовал прототип второй ступени Ship 36, проверялись шесть двигателей Raptor. Взорвавшаяся система должна была участвовать в 10-м испытательном запуске Starship.