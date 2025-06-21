Ракета Starship снова взорвалась в ходе огневых испытаний

По официальной информации SpaceX, взрыв и воспламенение, в результате которых ракета превратилась в огненный шар, произошли из-за внезапной и весьма значительной утечки жидких метана и кислорода, но это предварительная информация, так как точные причины ещё предстоит выяснить, при этом речь идёт о некой аномалии. Уточняется, что ракета была буквально разорвана белым огненным шаром, вырвавшимся наружу из корпуса.

В испытаниях участвовал прототип второй ступени Ship 36, проверялись шесть двигателей Raptor. Взорвавшаяся система должна была участвовать в 10-м испытательном запуске Starship.