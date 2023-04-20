Ракета Starship взорвалась через три минуты после старта. Это был крупнейший в мире космический аппарат

Видео взрыва было зафиксировано в прямом эфире на YouTube-канале компании, в то время как её глава Илон Маск наблюдал за запуском из центра управления полётами.

Неудача произошла на высоте 38 км во время отделения первой ступени ракеты. Космический аппарат начал неконтролируемое вращение, так как не все двигатели работали должным образом.

Представители SpaceX заявили, что в их планах продолжить работу над проектом Starship после анализа данных об инциденте.

Напомним, что запуск ракеты состоялся с частного космодрома в США. Удачный старт был осуществлен со второй попытки, после того как первый запуск 18 апреля был отменён всего за несколько секунд до начала. Тогда Илон Маск объяснил отмену запуска замерзшими клапанами давления.