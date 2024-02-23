Ракета владельца Amazon оказалась на стартовой площадке, но взлет не скоро

Ракета владельца Amazon оказалась на стартовой площадке, но взлет не скороНо это все еще важный шаг для компании
Несмотря на то, что New Glenn находится на площадке, он еще не скоро взлетит. В ближайшие месяцы будут проведены различные испытания, включая загрузку криогенной жидкости, моделирование системы контроля давления и «Интегрированные испытания баков» с использованием жидкого азота вместо топлива. Эти испытания направлены на проверку работоспособности стартовой площадки и наземных систем.
Примечательно, что на текущем тестовом аппарате отсутствуют двигатели. Blue Origin планирует завершить испытания семи двигателей BE-4, работающих на метане, и двух двигателей BE-3U, работающих на водороде, в течение следующих нескольких месяцев. Испытания всех семи двигателей BE-4 запланированы на лето этого года.
Хотя точная дата пока не определена, Blue Origin планирует осуществить запуск в конце этого года. Первый полет может нести спутники NASA ESCAPADE, запуск которых изначально планировался на август, но мог быть перенесен. Кроме того, Blue Origin надеется осуществить два других запуска в этом году.