Ракетам истребителей F-35 выбрали разработчика

Ракетам истребителей F-35 выбрали разработчикаКонтракт обошелся Штатам почти в миллиард долларов
ВВС США выбрали компанию Northrop Grumman для разработки новой ударной ракеты для истребителя F-35 в рамках программы SiAW. Контракт стоимостью 705 млн долларов по фазе 2 предусматривает достижение начальных эксплуатационных возможностей к 2026 году. Northrop Grumman будет единственным подрядчиком на этом этапе после того, как компании L3Harris и Lockheed Martin решили отказаться от участия в проекте.
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На втором этапе программы SiAW основное внимание уделяется созданию прототипа ракеты. Усовершенствованная противорадиационная управляемая ракета увеличенной дальности (AARGM-ER) компании Northrop будет служить в качестве промежуточного средства на время разработки SiAW. Ракета SiAW будет предназначена для борьбы с целым рядом угроз, включая пусковые установки крылатых ракет, помехи GPS и интегрированные системы ПВО.
ВВС планируют закупить 400 ракет SiAW к 28-му финансовому году, а в перспективе - до 3000, общая стоимость которых оценивается в 8,4 млрд долларов. Ракета предназначена для обеспечения возможностей самолетов пятого и последующих поколений.