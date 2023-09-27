Ракетам истребителей F-35 выбрали разработчика

На втором этапе программы SiAW основное внимание уделяется созданию прототипа ракеты. Усовершенствованная противорадиационная управляемая ракета увеличенной дальности (AARGM-ER) компании Northrop будет служить в качестве промежуточного средства на время разработки SiAW. Ракета SiAW будет предназначена для борьбы с целым рядом угроз, включая пусковые установки крылатых ракет, помехи GPS и интегрированные системы ПВО.

ВВС планируют закупить 400 ракет SiAW к 28-му финансовому году, а в перспективе - до 3000, общая стоимость которых оценивается в 8,4 млрд долларов. Ракета предназначена для обеспечения возможностей самолетов пятого и последующих поколений.