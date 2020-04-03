Ракетные войска России получат новые противодиверсионные машины

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на Минобороны России. Данные машины предназначены для разведки и борьбы с вражескими диверсантами. Защищать с их помощью можно подступы к позиционным районам РВСН, а также маршруты боевого патрулирования мобильных ядерных комплексов. Последние являются важной целью для противника.

Диверсионные подразделения специально готовят к уничтожению таких комплексов. Задача ракетчиков — вовремя обнаруживать диверсантов.

Сообщается, что боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» не имеет аналогов. Пока у РВСН имеется чуть более 30 таких машин. «Тайфун» создан на базе бронетранспортёра БТР-82, имеет средства противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам и даже беспилотник для наблюдения с воздуха. Машина может обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до пяти километров, а самих диверсантов — на дистанции до трёх километров.