Ракетный комплекс «Орешник» сравнили с тактическим ядерным оружием

Опубликовано 02 августа 2025, 18:501 мин.
Ракетный комплекс «Орешник» сравнили с тактическим ядерным оружиемПо мощи и дальности удара
Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что возможности российского ракетного комплекса «Орешник» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, пишет ТАСС. По его словам, этот комплекс способен наносить удары на большую дальность — по всей территории европейского континента.
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Президент Владимир Путин 1 августа объявил о начале серийных поставок «Орешника» в войска. Пока не ясно, в каких именно подразделениях он будет использоваться, но скорее всего — в ракетных бригадах оперативно-стратегического назначения.
Эксперт подчеркнул, что таких систем у потенциальных противников России пока нет. И это заявление президента — «сигнал» западным странам, что в случае конфликта Россия готова применить мощное оружие, и эффект от его использования может превзойти ожидания.