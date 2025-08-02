Ракетный комплекс «Орешник» сравнили с тактическим ядерным оружием

Президент Владимир Путин 1 августа объявил о начале серийных поставок «Орешника» в войска. Пока не ясно, в каких именно подразделениях он будет использоваться, но скорее всего — в ракетных бригадах оперативно-стратегического назначения.

Эксперт подчеркнул, что таких систем у потенциальных противников России пока нет. И это заявление президента — «сигнал» западным странам, что в случае конфликта Россия готова применить мощное оружие, и эффект от его использования может превзойти ожидания.