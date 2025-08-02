Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2025, 18:50
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Ракетный комплекс «Орешник» сравнили с тактическим ядерным оружием

По мощи и дальности удара
Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что возможности российского ракетного комплекса «Орешник» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, пишет ТАСС. По его словам, этот комплекс способен наносить удары на большую дальность — по всей территории европейского континента.
Ракетный комплекс «Орешник» сравнили с тактическим ядерным оружием

© Ferra.ru

Президент Владимир Путин 1 августа объявил о начале серийных поставок «Орешника» в войска. Пока не ясно, в каких именно подразделениях он будет использоваться, но скорее всего — в ракетных бригадах оперативно-стратегического назначения.

Эксперт подчеркнул, что таких систем у потенциальных противников России пока нет. И это заявление президента — «сигнал» западным странам, что в случае конфликта Россия готова применить мощное оружие, и эффект от его использования может превзойти ожидания.