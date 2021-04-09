Ракетный комплекс «Панцирь-С1» опрокинулся на бок

«Российская газета» опубликовала фотографии упавшего «Панцирь-С1». Повреждения у машины незначительные. Отмечается, что в ближайшее время её могут вернуть в строй. Из-за чего произошла авария, пока точно не известно.

Данный «Панцирь-С1» стоит на службе у Сербии. Всего у страны есть 6 таких зенитных ракетно-пушечных комплекса.

Журналисты отметили, что это не первое такое происшествие с сербской военной техникой. В прошлом году новейший танк М84АS1 на тягаче врезался в строение рядом с трассой. В ходе того инцидента никто не пострадал. Есть ли пострадавшие в «Панцирь-С1», ещё не ясно.