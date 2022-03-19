Ракету Илона Маска для покорения Луны и Марса впервые заправили

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Ракету Илона Маска для покорения Луны и Марса впервые заправилиЭто была тестовая заправка
Основанная Илоном Маском компания SpaceX сообщила об успешной тестовой заправке сверхтяжёлой ракеты Starship в полной сборке. Эта ракета предназначена для межпланетных полётов на Луну и Марс.
Тестовая заправка прошла на базе Starbase в Техасе. Ракета представляет собой двухступенчатый носитель. Обе ступени ракеты должны быть многоразовыми.
В апреле 2020 года NASA выбрало SpaceX в качестве одного из трёх подрядчиков для разработки систем высадки людей на Луну в 2024 году. По проекту должна быть создана лунная версия корабля Starship, который сможет перевозить экипаж с низкой околоземной орбиты до лунной орбитальной станции Gateway и между станцией и поверхностью Луны.
В 2021 году SpaceX заключила с NASA контракт о разработке посадочного модуля HLS Starship, который должен будет доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны и обратно на окололунную орбиту.