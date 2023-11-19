Ракету ULA подготовили к полету на Луну: декабрь 2023 года может попасть в историю

Главной звездой шоу станет лунный аппарат Peregrine компании Astrobotic, который отправится в лунное путешествие с полезной нагрузкой для программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Модернизированная ракета-носитель Centaur 5 компании ULA пройдет тщательные испытания в ходе этой миссии, что подготовит почву для последующих запусков.

Амбициозный план по достижению к 2025 году частоты запусков два раза в месяц ставит компанию ULA на грань преобразования космических путешествий. По мере того как растет ожидание лунной миссии, космическое сообщество с нетерпением ждет более крупных клиентов, причем, по некоторым данным, речь идет о таких компаниях, как Blue Origin.