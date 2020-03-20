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Ракеты для полётов на Луну и Марс перестали собирать из-за коронавируса
Когда работы восстановятся, неясно
Ракеты для полётов на Луну и Марс перестали собирать из-за коронавируса. Конечно, временно, но когда восстановится работа, пока неясно.
Речь идёт о ракете-носителе Space Launch System (SLS) и корабле Orion. Решение о приостановке их сборки приняло NASA в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Агентство из-за сложной эпидемиологической обстановки переходит на четвёртый этап внутренней системы реагирования. Этот шаг включает в себя закрытие всех объектов NASA с поддержкой критической инфраструктуры. Кроме того, агентство перейдёт на удалённые рабочие контакты.
Сообщается, что среди персонала NASA был зафиксирован один подтверждённый случай заболевания.
Напомним, SLS американское агентство разрабатывает совместно с Boeing с начала 2010-х. Системы будут многоразовыми, их хотят использовать для полётов на другие планеты.