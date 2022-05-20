Ракеты Илона Маска и Джефа Безоса ускорили загрязнение атмосферы Земли

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Ракеты Илона Маска и Джефа Безоса ускорили загрязнение атмосферы ЗемлиУчёные провели исследование
Учёные из Американского института физики опубликовали отчёт исследования, целью которого было изучение, как на климат и здоровье человека влияют запуски многоразовых ракет SpaceX Илона Маска, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса.
В ходе исследования специалисты создали цифровую модель выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу ракетой, подобной Falcon 9 компании SpaceX. Выяснилось, что в результате каждого запуска подобной ракеты образуется огромное количество углекислого газа и оксидов азота. Оксиды азота концентрируются на высоте в 2 кубических километра атмосферного воздуха, что является высокой степенью опасности для здоровья человека и состояния климата.
«Воздействие на атмосферу будет решающим фактором, требующим тщательного рассмотрения при планировании будущих запусков ракет», — пишут авторы исследования Иоаннис Коккинакис и Димитрис Дрикакис на фоне заявлений космических компаний об увеличении количества запусков.