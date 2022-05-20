Ракеты Илона Маска и Джефа Безоса ускорили загрязнение атмосферы Земли

В ходе исследования специалисты создали цифровую модель выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу ракетой, подобной Falcon 9 компании SpaceX. Выяснилось, что в результате каждого запуска подобной ракеты образуется огромное количество углекислого газа и оксидов азота. Оксиды азота концентрируются на высоте в 2 кубических километра атмосферного воздуха, что является высокой степенью опасности для здоровья человека и состояния климата.

«Воздействие на атмосферу будет решающим фактором, требующим тщательного рассмотрения при планировании будущих запусков ракет», — пишут авторы исследования Иоаннис Коккинакис и Димитрис Дрикакис на фоне заявлений космических компаний об увеличении количества запусков.