Ракеты российских подлодок наконец научат проходить сквозь лёд

СМИ сообщают, что для устранения проблемы атомные подводные лодки (АПЛ) задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС). Эти изделия смогут формировать проруби, через которые и будут проходить ракеты «Булава-30». Благодаря этому российские атомные подлодки, в том числе проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень», смогут запускать оружие, находясь подо льдами Северного Ледовитого океана. При этом они якобы будут оставаться незаметными.

Сообщается, что первые испытания неуправляемых реактивных снарядов, правда без взрывчатого вещества, прошли ещё летом 2014 года. Тесты продолжаются до сих пор.

Стоит отметить, бытует мнение, что установка «Булава-30» на лодки проекта 955 «Борей» восстановит баланс сил в российской ядерной триаде.