Ракеты с ядерным двигателем сократят полеты на Марс до нескольких месяцев

Двигатель VASIMR компании Ad Astra использует плазму для приведения в движение, обеспечивая гораздо большую топливную эффективность, чем химические ракеты. Проблема? Ему требуется огромное количество энергии — более 100 киловатт. Существующие космические энергосистемы, например солнечные батареи, не могут обеспечить такую мощность.

SpaceNukes предоставляет недостающую часть. Ее ядерный реактор Kilopower может непрерывно вырабатывать до 10 киловатт энергии в течение как минимум десяти лет. Сочетание этой технологии с VASIMR может решить проблему энергопотребления, что позволит ускорить и повысить эффективность космических путешествий.

Компании намерены продемонстрировать систему на орбите к концу 2020-х годов и коммерциализировать ее в 2030-х. В случае успеха ядерно-электрическая силовая установка может произвести революцию в освоении космоса, сократив время, необходимое для полетов на Марс и дальше.