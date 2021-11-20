Раковую опухоль в организме научились определять по температуре

Кратко об исследовании пишет InScience. Авторы пояснили, что раковые опухоли, нарушение кровотока, артрит и другие заболевания изменяют температуру тела. Однако проблема в том, что точно измерить температуру внутри тела без повреждения кожи нельзя. Поэтому исследователи придумали метод радиотермографии — он позволяет измерить распределение температуры внутри тела.

Учёные даже разработали нужные устройство и программное обеспечение. Всё вместе позволяет точно определить местонахождения источника повышенного тепла в организме.

Выглядит процедура так: на тело ставят небольшую антенну, а пациент выпивает водный раствор глюкозы. Из-за этого температура тела равномерно поднимается на 0,1-0,2 градуса. Если где-то есть опухоль, то в ней температура резко поднимется на 1-2 градуса на несколько минут. Прибор зафиксирует эти изменения. Так медики смогут обнаружить внутреннюю злокачественную опухоль и даже определить глубину её расположения.