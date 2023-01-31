Rambler&Co вошёл в топ-5 лучших работодателей в России

Rambler&Co занял пятое место среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников). Кроме того, медиахолдинг получил четвёртое место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru. Rambler&Co попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей».

Rambler&Co объединяет издания «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др.