Наука и технологии
11:49, 31 января 2023
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Rambler&Co вошёл в топ-5 лучших работодателей в России

Ferra.ru входит в этот холдинг

Сервис по поиску работы HeadHunter.ru опубликовал рейтинг работодателей за 2022 год. Медиахолдинг Rambler&Co оказался среди пяти лучших.

Rambler&Co вошёл в топ-5 лучших работодателей в России

Фото: Unsplash

Rambler&Co занял пятое место среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников). Кроме того, медиахолдинг получил четвёртое место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru. Rambler&Co попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей».

Rambler&Co объединяет издания «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др.

Источник:HeadHunter
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