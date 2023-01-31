Rambler&Co вошёл в топ-5 лучших работодателей в России

11:49, 31 января 2023
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Rambler&Co вошёл в топ-5 лучших работодателей в РоссииFerra.ru входит в этот холдинг
Сервис по поиску работы HeadHunter.ru опубликовал рейтинг работодателей за 2022 год. Медиахолдинг Rambler&Co оказался среди пяти лучших.
Фото: Unsplash
Rambler&Co занял пятое место среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников). Кроме того, медиахолдинг получил четвёртое место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru. Rambler&Co попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей».
Rambler&Co объединяет издания «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др.