Опубликовано 21 ноября 2025, 21:05
РАН усилит меры по защите Байкала

Экология под защитой
Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков рассказал на круглом столе в Госдуме о работе учёных по защите озера Байкал. Академия участвует в обсуждении всех природоохранных инициатив региона и задействована в ключевых проектах, сообщает Telegram-канал РАН.
Одним из приоритетов является ликвидация объектов накопленного вреда совместно с Минприроды и Росатомом. Калмыков отметил, что в ближайшие годы эти объекты будут полностью выведены из эксплуатации и перестанут представлять угрозу для экосистемы Байкала.

Также важным шагом стало изменение порядка рубок в лесном фонде региона. Теперь проекты можно будет рассматривать только при наличии положительного заключения РАН. Ранее этого требования не было.