РАН усилит меры по защите Байкала

Одним из приоритетов является ликвидация объектов накопленного вреда совместно с Минприроды и Росатомом. Калмыков отметил, что в ближайшие годы эти объекты будут полностью выведены из эксплуатации и перестанут представлять угрозу для экосистемы Байкала.

Также важным шагом стало изменение порядка рубок в лесном фонде региона. Теперь проекты можно будет рассматривать только при наличии положительного заключения РАН. Ранее этого требования не было.