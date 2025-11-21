РАН усилит меры по защите Байкала

Опубликовано 21 ноября 2025, 21:051 мин.
РАН усилит меры по защите БайкалаЭкология под защитой
Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков рассказал на круглом столе в Госдуме о работе учёных по защите озера Байкал. Академия участвует в обсуждении всех природоохранных инициатив региона и задействована в ключевых проектах, сообщает Telegram-канал РАН.
Одним из приоритетов является ликвидация объектов накопленного вреда совместно с Минприроды и Росатомом. Калмыков отметил, что в ближайшие годы эти объекты будут полностью выведены из эксплуатации и перестанут представлять угрозу для экосистемы Байкала.
Также важным шагом стало изменение порядка рубок в лесном фонде региона. Теперь проекты можно будет рассматривать только при наличии положительного заключения РАН. Ранее этого требования не было.