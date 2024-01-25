Авторы исследования, возглавляемого археологом из Университета Вайоминга Рэнди Хаасом, проанализировали останки 24 человек из захоронений в Перу. Анализ показал, что рацион этих ранних людей на 80 процентов состоял из растительной пищи и на 20 процентов — из мяса.

Этот вывод ставит под сомнение традиционное представление о рационе ранних людей, в котором основное внимание уделялось охоте и потреблению мяса. По словам Хааса, новые данные свидетельствуют о том, что растительная пища играла гораздо более важную роль в жизни ранних людей Анд, чем считалось ранее.

Исследование также показало, что клубни вероятно, были самым важным ресурсом существования для этих ранних людей. Это подтверждается остатками сгоревших растений на стоянках и отчетливым рисунком зубного износа на верхних резцах людей.

Исследовательская группа также обнаружила, что ранние люди в Андах не так сильно зависели от охоты, как считалось ранее. Хотя есть свидетельства того, что они охотились на крупных млекопитающих, эти животные составляли относительно небольшую часть их рациона.