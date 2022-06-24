Расизм обнаружили даже в исследованиях рака груди

В исследовании рассматривались случаи 45 186 женщин, чьи маммограммы показали отклонение в тканях, требующее проведения биопсии для установления наличия рака. По всей исследуемой популяции 34,6% женщин не прошли биопсию в течение 30 дней, 16% не прошли биопсию в течение 60 дней и 12% не прошли биопсию в течение 90 дней.

Используя в качестве эталона время до биопсии у белых пациентов, исследователи обнаружили следующее: Через 30 дней риск непроведения биопсии у азиатских женщин был на 66% выше, у чернокожих женщин - на 52% выше, а у испаноязычных женщин - на 50% выше.

По истечении 90 дней риск отказа от биопсии у чернокожих женщин был на 28% выше. Среди азиатских женщин и испаноязычных женщин риск был выше на 21 % и 12 % соответственно.

Копнув глубже, исследователи изучили влияние заранее установленных факторов на уровне учреждения - академической принадлежности, способа скрининга и доступности биопсии на месте - и с удивлением обнаружили, что "ни один из этих факторов не объясняет очевидную разницу".

Авторы написали: "Структурный расизм, как в системе здравоохранения, так и за ее пределами, может способствовать этим различиям".