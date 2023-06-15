Расизм умудрились найти в измерении индекса массы тела

Они признали, что ИМТ, который десятилетиями использовался для оценки жировых отложений и рисков для здоровья, связанных с весом, имеет существенные недостатки. Критики утверждают, что ИМТ не измеряет жировую массу, не учитывает различия в возрасте, поле, этнической принадлежности и расе и не точно отражает индивидуальные риски для здоровья.

Политика AMA теперь призывает врачей признать эти ограничения и изучить альтернативные измерения для диагностики ожирения и оценки рисков для здоровья. В то время как ИМТ остается полезным для тенденций на уровне населения, врачи должны знать о его историческом вреде, включая расовую изоляцию.

Простота ИМТ и связь с ожирением, заболеваемостью и смертностью делают его ценным на уровне населения, но на индивидуальном уровне ему не хватает точности и он не учитывает такие факторы, как распределение жира и этап жизни.

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