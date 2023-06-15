Расизм умудрились найти в измерении индекса массы тела

Расизм умудрились найти в измерении индекса массы телаЕго решили пересмотреть
Во время ежегодного собрания Американской медицинской ассоциации (АМА) врачи и студенты-медики выразили обеспокоенность по поводу ограничений расчета индекса массы тела (ИМТ). В частности, был упомянут расизм.
Они признали, что ИМТ, который десятилетиями использовался для оценки жировых отложений и рисков для здоровья, связанных с весом, имеет существенные недостатки. Критики утверждают, что ИМТ не измеряет жировую массу, не учитывает различия в возрасте, поле, этнической принадлежности и расе и не точно отражает индивидуальные риски для здоровья.
Политика AMA теперь призывает врачей признать эти ограничения и изучить альтернативные измерения для диагностики ожирения и оценки рисков для здоровья. В то время как ИМТ остается полезным для тенденций на уровне населения, врачи должны знать о его историческом вреде, включая расовую изоляцию.
Простота ИМТ и связь с ожирением, заболеваемостью и смертностью делают его ценным на уровне населения, но на индивидуальном уровне ему не хватает точности и он не учитывает такие факторы, как распределение жира и этап жизни.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.