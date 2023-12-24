Расходы на ИИ подскочат до 151,1 миллиарда долларов к 2027 году

Такой стремительный рост означает впечатляющие среднегодовые темпы роста (CAGR) в 86,1% в период с 2023 по 2027 год.

IDC прогнозирует, что в 2024 году произойдет решающий сдвиг, когда предприятия ускорят внедрение ИИ в различных сферах, стремясь оптимизировать процессы и сократить время и затраты, связанные с использованием ИИ для повышения производительности труда клиентов и сотрудников. Затем акцент будет смещен в сторону инвестиций, направленных на повышение доходов и общих результатов бизнеса.

Инфраструктура генеративного ИИ, включающая в себя аппаратное обеспечение, инфраструктуру как услугу (IaaS) и программное обеспечение системной инфраструктуры (SIS), как ожидается, станет основной областью инвестиций на этапе создания.