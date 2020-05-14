Расходы на ядерное оружие у девяти держав достигли рекордных показателей

В отчёте сообщается, что в 2019 году ядерные державы потратили на наращивание арсеналов $73 млрд. Это сумма называется рекордной. Что интересно, одни лишь США потратили почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые. Модернизация ядерного арсенала у США составила почти 5% от всех военных расходов за год.

В целом, расходы на ядерное оружие в мире увеличились на 10% по сравнению с годом ранее. В деньгах рост составил $7,1 млрд.

Итак картина выглядит следующим образом: