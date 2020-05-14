Наука и технологии
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Расходы на ядерное оружие у девяти держав достигли рекордных показателей
Больше всего потратили США
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) опубликовала отчёт за 2019 год. Как оказалось, расходы на ядерное оружие у девяти держав достигли рекордных показателей.
В отчёте сообщается, что в 2019 году ядерные державы потратили на наращивание арсеналов $73 млрд. Это сумма называется рекордной. Что интересно, одни лишь США потратили почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые. Модернизация ядерного арсенала у США составила почти 5% от всех военных расходов за год.
В целом, расходы на ядерное оружие в мире увеличились на 10% по сравнению с годом ранее. В деньгах рост составил $7,1 млрд.
Итак картина выглядит следующим образом:
- США — $35,4 млрд;
- Китай — $10,4 млрд;
- Великобритания — $8,9 млрд;
- Россия — $8,5 млрд;
- Франция — $4,8 млрд;
- Индия — $2,3 млрд;
- Израиль — $1 млрд;
- Пакистан — $1 млрд;
- Северная Корея — $0,6 млрд.