Расходы Nvidia на защиту гендиректора компании выросли на 756%Чуть-чуть до миллиона не дотянули
Nvidia в недавном отчете призналась, что в прошедшем финансовом году генеральный директор Дженсен Хуанг заработал более 21 миллиона долларов. Примечательно, что в отчете также раскрывается увеличение расходов на безопасность Хуанга, которые выросли на ошеломляющие 756% и составили почти 700 000 долларов в год.
Эти расходы покрывают меры личной безопасности в резиденции Хуанга, а также транспортные расходы на работу и деловые встречи. Nvidia пояснила, что эти дополнительные меры безопасности необходимы Хуангу в связи с характером его рабочих обязанностей и предоставляются в рамках программы безопасности руководителей компании.
Расходы включают охрану жилья, услуги мониторинга безопасности и первоначальный взнос, а также ежемесячные расходы на арендованный автомобиль. Nvidia подчеркнула, что считает эти расходы целесообразными, так как они обеспечивают безопасность Хуанга и позволяют ему полностью сосредоточиться на своих обязанностях, что в конечном итоге приносит пользу компании.