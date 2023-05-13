Расходы Nvidia на защиту гендиректора компании выросли на 756%

Эти расходы покрывают меры личной безопасности в резиденции Хуанга, а также транспортные расходы на работу и деловые встречи. Nvidia пояснила, что эти дополнительные меры безопасности необходимы Хуангу в связи с характером его рабочих обязанностей и предоставляются в рамках программы безопасности руководителей компании.

Расходы включают охрану жилья, услуги мониторинга безопасности и первоначальный взнос, а также ежемесячные расходы на арендованный автомобиль. Nvidia подчеркнула, что считает эти расходы целесообразными, так как они обеспечивают безопасность Хуанга и позволяют ему полностью сосредоточиться на своих обязанностях, что в конечном итоге приносит пользу компании.