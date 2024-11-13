Раскопана древнейшая солеварня майя

В 2023 году команда раскопала участок, который не имел обычных для других солеварен разбитых горшков, что привело к открытию того, что он гораздо старше, чем предполагалось ранее. Радиоуглеродный анализ показал, что этот участок относится к раннему классу (250−600 гг. н.э.), когда он начал функционировать как местное производство соли.

Эти находки позволяют лучше понять роль производства соли в развитии цивилизации майя, отмечают учёные.