Раскопана древнейшая солеварня майя

Опубликовано 13 ноября 2024, 22:141 мин.
Раскопана древнейшая солеварня майяВ Белизе
Команда археологов из LSU и Университета Техаса в Тайлере раскопала самые ранние известные солеварни древних майя в южном Белизе. Руководитель команды, профессор LSU Хизер МакКиллоп, впервые обнаружила сохраненные деревянные здания и артефакты под морским дном в 2004 году, включая единственную известную деревянную весло-каноэ майя.
© Ferra
Раскопки выявили сеть различных объектов, включая «сольные кухни», где морская вода кипятилась в горшках для получения соли, а также жилые постройки для рабочих и другие сооружения. Эти объекты сохранились в отложениях в мелких прибрежных лагунах.
В 2023 году команда раскопала участок, который не имел обычных для других солеварен разбитых горшков, что привело к открытию того, что он гораздо старше, чем предполагалось ранее. Радиоуглеродный анализ показал, что этот участок относится к раннему классу (250−600 гг. н.э.), когда он начал функционировать как местное производство соли.
Эти находки позволяют лучше понять роль производства соли в развитии цивилизации майя, отмечают учёные.