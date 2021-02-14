Раскопана самая древняя пивоварня в мире

Как пишет «Интерфакс», Абидос располагается в 450 километрах к югу от Каира, в пустыне. Сейчас там археологическая зона.

Учёные считают, что найденная пивоварня относится к временам фараона Нармера, основателя I династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н.э.).

Пивоварня состоит из восьми больших помещений. В каждом находится около 40 глиняных резервуаров. В них, по всему видимому, нагревали воду с зерном для изготовления пива. Один из учёных рассказал, что пиво было необходимо для проведения ритуалов.

Что любопытно, о существовании этой пивоварни говорили ещё британские археологи в 1900-е годы. Однако найти её смогли только сейчас.