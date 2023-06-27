Раскручиваемый NASA самолёт с электродвигателем не взлетит никогда. Проект скоро закроют

Проект стартовал в 2016 году, а дизайн прототипа специалисты утвердили в 2020. До конца 2023 года должны были состояться лётные испытания прототипа. Но из-за возникших проблем с двигателями, а также механикой и управляемостью, отсутствием необходимых комплектующих, а также дырами в бюджете, не позволяющими решить все возникшие трудности, проект было решено свернуть. На это решение повлиял и фактор времени: сроки испытаний подходили к концу, а ожидаемых результатов добиться так и не получилось.

Возможно, проект получит новую жизнь в дальнейшем, а текущий окончательно будет закрыт в сентябре. Конструкторам понадобится время на подготовку всей необходимой документации для передачи в работу компаниям, готовым заново начать проект в будущем, Но это будет уже не NASA и как будет выглядеть самолёт, неизвестно.