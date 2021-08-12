Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерий

Подобное открытие может помочь пациентам, на которых антибиотики практически не воздействуют. Как сообщает "Научная Россия", альтернативным способом способны стать ферменты бактериофагов, разрушающие главный компонент бактериальной клеточной стенки. Но для этого ещё необходимо дополнительно изучить процесс разрушения этой стенки.