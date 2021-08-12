Наука и технологии
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Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерий

Помимо антибиотиков, врачи будут использовать специальные ферменты
Российские учёные выяснили, что эндолизин способен разрушать бактерии. Если все испытания разработки пройдут успешно, то в будущем планируется создать препараты на основе этого фермента.
Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерий

Подобное открытие может помочь пациентам, на которых антибиотики практически не воздействуют. Как сообщает "Научная Россия", альтернативным способом способны стать ферменты бактериофагов, разрушающие главный компонент бактериальной клеточной стенки. Но для этого ещё необходимо дополнительно изучить процесс разрушения этой стенки.

Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерий

Пока что исследователи открыли, с каким участком клетки взаимодействуют белки бактериофагов, чтобы уничтожить связь между ними и клеточной стенкой. Для этого применялся специальный метод - ядерного магнитного резонанса.