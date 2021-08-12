Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерий

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Сегодня в 12:27
Раскрыт альтернативный способ уничтожения бактерийПомимо антибиотиков, врачи будут использовать специальные ферменты
Российские учёные выяснили, что эндолизин способен разрушать бактерии. Если все испытания разработки пройдут успешно, то в будущем планируется создать препараты на основе этого фермента.
Подобное открытие может помочь пациентам, на которых антибиотики практически не воздействуют. Как сообщает "Научная Россия", альтернативным способом способны стать ферменты бактериофагов, разрушающие главный компонент бактериальной клеточной стенки. Но для этого ещё необходимо дополнительно изучить процесс разрушения этой стенки.
Пока что исследователи открыли, с каким участком клетки взаимодействуют белки бактериофагов, чтобы уничтожить связь между ними и клеточной стенкой. Для этого применялся специальный метод - ядерного магнитного резонанса.