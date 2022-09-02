Раскрыт бюджет развития российских самолетов

Сегодня в 08:14
1 мин.
Раскрыт бюджет развития российских самолетовМС-21 и Sukhoi Superjet 100
На развитие российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 Минпромторг РФ предлагает выделить более 5 млрд рублей из бюджета. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Предложение по увеличению бюджетных ассигнований в 2022 году — 5 139 600 000 рублей. Наименование мероприятия — субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Минпромторг России
ТАСС уточняет, что эти средства будут направлены на увеличение производственных мощностей по выпуску МС-21 и SSJ-100 в рамках проекта гражданского авиастроения.