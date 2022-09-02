Раскрыт бюджет развития российских самолетов

МС-21 и Sukhoi Superjet 100

На развитие российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 Минпромторг РФ предлагает выделить более 5 млрд рублей из бюджета. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.