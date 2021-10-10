Раскрыт доход типичного покупателя интернет-магазина в России

Исследование проводилось по заказу «Почты России», в нём участвовали 1857 респондентов старше 18 лет. Стало ясно, что наиболее высокая доля тех, кто покупает что-то в интернет-магазинах, находится в Москве (83,6%), Московской области (78,7%) и Санкт-Петербурге (73,1%).

Исследователи выяснили, что больше половины покупок в интернет-магазинах совершают женщины (52,5%). В основном это люди в возрасте 25–34 лет (26,6%), 35-44 лет (25,1%) или 45–54 лет (19,7%). РБК пишет, что у большинства покупателей интернет-магазинов доход оказался меньше 20 тысяч рублей (24,7%), 21-30 тысяч рублей (20,1%) или 31-40 тысяч рублей (15,4%).

Чаще всего в интернет-магазинах покупают одежду, обувь и аксессуары, а также косметику, парфюмерию, медтехнику, лекарства, витамины и БАДы.