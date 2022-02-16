Раскрыт главный дефект истребителей F-22 Raptor

F-22 Raptor оказались размещены в Европе в 2015 году. В 2018-м осуществилась их плановая ротация. При этом, отмечает автор, в течение всего этого времени эти модели по большей части «выполняли декоративную функцию».

Сейчас F-22 Raptor формально находятся на вооружении ВВС Соединённых Штатов. Однако из 195 произведённых самолётов готовы к применению менее 40 единиц. Это выяснилось в 2020 году после того, как причиной крушения F-22 оказалась мойка во время планового обслуживания. Затем в 2021 году были допущены ошибки при техническом обслуживании, из-за чего F-22 Raptor загорелся. Связаны эти ошибки уже были с особенностями запуска истребителя: техники просто сместили выходной клапан вспомогательной силовой установки.