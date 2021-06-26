Раскрыт исход поединка между российским бомбардировщиком Су-24М и британским эсминцем

Эксперт рассказал, что эсминцы типа 45, к которым относится «Дефендер», являются одними из наименее вооружённых в своём классе. На каждом корабле есть лишь 48 вертикальных пусковых ячеек для ракет класса «земля-воздух». Зато у эсминца есть хорошее радиолокационное вооружение.

А вот Су-24М — наиболее мощный фронтовой бомбардировщик советской эпохи. Самолёт способен применять противокорабельные ракеты класса Х-31 и противорадиолокационные ракеты. Ракета Х-31, например, разгоняется до скорости более 3 Махов. Она может «разорвать пополам даже крупные военные корабли».

Это значит, что бомбардировщики Су-24М представляют серьёзную угрозу для эсминца.