Раскрыт исход поединка между российским бомбардировщиком Су-24М и британским эсминцем

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Раскрыт исход поединка между российским бомбардировщиком Су-24М и британским эсминцемВсё не в пользу британцев
На днях британский эсминец «Дефендер» вошёл в территориальные воды России в в Чёрном море. По нему сделал предупредительные выстрелы самолёт Су-24М. Теперь зарубежные эксперты предположили, чем мог бы закончиться реальный такой бой.
Эксперт рассказал, что эсминцы типа 45, к которым относится «Дефендер», являются одними из наименее вооружённых в своём классе. На каждом корабле есть лишь 48 вертикальных пусковых ячеек для ракет класса «земля-воздух». Зато у эсминца есть хорошее радиолокационное вооружение.
А вот Су-24М — наиболее мощный фронтовой бомбардировщик советской эпохи. Самолёт способен применять противокорабельные ракеты класса Х-31 и противорадиолокационные ракеты. Ракета Х-31, например, разгоняется до скорости более 3 Махов. Она может «разорвать пополам даже крупные военные корабли».
Это значит, что бомбардировщики Су-24М представляют серьёзную угрозу для эсминца.