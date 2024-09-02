Раскрыт источник проблемы, из-за которой у Boeing в полете отвалилась дверь

В ходе расследования выяснилось, что проблема возникла из-за поврежденных заклепок на дверной раме, которые были неправильно отремонтированы компанией Spirit Aerosystems, подрядчиком Boeing. Несмотря на многочисленные рабочие заказы и обращения к руководству, заклепки так и не были должным образом заменены. Что еще хуже, механик-стажер, заменявший опытного коллегу, попытался открыть запечатанную дверную заглушку, но был плохо подготовлен к этой задаче, пишет СМИ.

Проверка качества не проводилась, и ФБР начало уголовное расследование возможной халатности в компании Boeing. Оба сотрудника, участвовавшие в скандале, сейчас находятся в оплачиваемом административном отпуске.