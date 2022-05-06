Раскрыт неочевидный вред ночных смен

Анализ включал данные 46 318 участников, медсестёр в возрасте от 46 до 68 лет. Исследователи обнаружили, что по сравнению с женщинами, которые никогда не работали посменно, у медицинских сотрудниц шансы на здоровое старение значительно снижались с увеличением продолжительности ночной работы.

«Поскольку всё большая часть работающего населения работает посменно, эти результаты ещё раз подчеркивают важность понимания связи работы в ночную смену со здоровьем человека», — пишут авторы, — «Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы на мужчинах и других этнических группах».