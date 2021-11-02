Раскрыт новый сценарий телефонного мошенничества в России

На этот раз мошенники научились захватывать внимание жертвы и не давать ей перезванивать другим людям. Разговаривают в этом случае с жертвой как минимум четыре человека: два «следователя» и два «работника отдела безопасности Центробанка». Что важно, все они с лёгкостью подтверждают свои личности, совершая звонки с официальных номеров с сайта МВД, представляясь именами реальных сотрудников и отправляя юридические документы. При этом злоумышленники могут звонить весь день с различных номеров, которые не распознаются как опасные либо выглядят как официальные.

Когда человек берёт трубку, происходит диалог между ним и мошенниками. В ходе этого диалога жертве сообщают: «Некая гражданка, которая хотела оформить кредит на ваше имя, сообщив о том, что она ваша родственница и что вы находитесь в больнице, поэтому срочно нужны деньги». Далее звонивший уточняет, в каком состоянии находится человек и есть ли у него родственница. Когда тот отвечает, что он в порядке и никаких подобных родственников у него нет, ему предлагают как можно скорее «обезопасить средства» и «отменить кредитование».