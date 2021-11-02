Раскрыт новый сценарий телефонного мошенничества в России

Раскрыт новый сценарий телефонного мошенничества в РоссииТеперь злоумышленники представляются именами реальных сотрудников
На этот раз мошенники научились захватывать внимание жертвы и не давать ей перезванивать другим людям. Разговаривают в этом случае с жертвой как минимум четыре человека: два «следователя» и два «работника отдела безопасности Центробанка». Что важно, все они с лёгкостью подтверждают свои личности, совершая звонки с официальных номеров с сайта МВД, представляясь именами реальных сотрудников и отправляя юридические документы. При этом злоумышленники могут звонить весь день с различных номеров, которые не распознаются как опасные либо выглядят как официальные.
Когда человек берёт трубку, происходит диалог между ним и мошенниками. В ходе этого диалога жертве сообщают: «Некая гражданка, которая хотела оформить кредит на ваше имя, сообщив о том, что она ваша родственница и что вы находитесь в больнице, поэтому срочно нужны деньги». Далее звонивший уточняет, в каком состоянии находится человек и есть ли у него родственница. Когда тот отвечает, что он в порядке и никаких подобных родственников у него нет, ему предлагают как можно скорее «обезопасить средства» и «отменить кредитование».
Жертву просят снять деньги со своего счёта и перевести их на некоторое время на счёт Центробанка. Злоумышленники обещают, что деньги вернутся через сутки. Далее они предупреждают, что говорить об этом никому нельзя, поскольку существует «тайна следствия» (после этого мошенники ссылаются на ряд статей Уголовного кодекса). Наконец, человека соединяют с якобы представителем отдела безопасности Центрального банка, который сообщает, что необходимо все деньги с личного счёта вернуть на счёт Центробанка, поскольку они временно являются «мечеными» и расплачиваться ими нельзя. В результате жертва переводит всё на этот «безопасный» счёт.
При этом мошенники просят перевести всё через приложение. То есть прямо в нём привязать карты, перевести на них средства, а затем удалить эти карты. После совершения данной операции звонят лжеследователи и просят описать «сотрудников» Центробанка.
Последний этап - это «отмена кредитования». Жертва для этого берёт кредит в МТС-банке на 150 тысяч рублей, чтобы якобы «перебить» заявку на кредит этой «гражданки-родственницы».
Автор отмечает, что по такой схеме уже обманывали многих его знакомых в возрасте 25-35 лет.