Раскрыт новый способ мошенничества в Instagram

Об этом эксперты рассказали «Известиям». Схема у мошенников простая: сначала они взламывают аккаунт с большим количеством подписчиков, а потом размещают там объявление о сборе денег на лечение, указывая номер банковской карты. В основном злоумышленники пишут в постах информацию о якобы произошедшем несчастье у пользователя.

Специалисты считают, что эта схема особенно хорошо работает перед Новым годом, когда бдительность людей притупляется.

По подсчётам экспертов, заработок мошенников может достигать нескольких десятков тысяч рублей в сутки. Специалисты советуют пользователям связываться с владельцем аккаунта, разместившего подобную публикацию, по другим каналам.