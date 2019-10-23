Наука и технологии
Сегодня 16:04
Раскрыт новый способ воровать деньги через смартфоны
При помощи установки удалённых программ
Представители компании по кибербезопасности Group-IB рассказали о новом методе кражи денег у клиентов банков. Для него используются смартфоны.
Как рассказал глава компании, мошенники устанавливают на устройства программы удалённого доступа, которые позволяют им управлять банковскими приложениями. С помощью данного метода банки ежемесячно могут терять до шести-десяти миллионов рублей. Система Secure Bank, принадлежащая Group-IB, каждый месяц фиксирует более тысячи попыток кражи денег со счетов при помощи указанной схемы.
«РИА Новости» также напоминают, что ранее в Банке России рассказали о мошенничестве посредством подмены телефонных номеров. Злоумышленники звонят клиентам банков и выдают себя за их сотрудников. Людям говорят, что якобы обнаружили подозрительные транзакции и предлагают блокировать их. Так мошенники получают доступ к данным клиентов.
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