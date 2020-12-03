Раскрыт новый вид компьютерных вирусов 2021 года

В ESET отметили, что в последнее время растёт зависимость компаний от технологий. Поэтому хакеры начинают требовать более высокие суммы выкупа при взломе компьютерных систем. «Вымогатели разрабатывают всё более сложные схемы, чтобы наверняка окупить затраты на подготовку атак», — рассказывают специалисты.

Ещё один вызов нового времени — бесфайловые угрозы. В ESET пояснили, что при таких атаках злоумышленники используют встроенные инструменты операционной системы. Вирус может находиться в оперативной памяти устройства, и его сложно там обнаружить.

Специалисты рассказали, что ранее бесфайловые атаки происходили во время кибершпионажа для поражения, например, госучреждений. А вот в 2021 году такие нападения станут использоваться масштабнее.