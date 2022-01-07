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Раскрыт новый вид мошенничества на «Авито»Схема, впрочем, старая
Пользователь VC.ru рассказал о «старом новом» виде мошенничества на площадке объявлений «Авито». Возможно, его рассказ убережёт кого-то от потери денег.
Пользователь сообщил, что разместил на «Авито» объявление о продаже онлайн-кассы. После этого ему написал в WhatsApp потенциальный покупатель. Продавца спросили, сможет ли он отправить посылку «Яндекс.Доставкой». Покупатель заявил, что сам всё оформит и оплатит, а курьер заберёт товар в удобное время. Продавец согласился и написал свой адрес, но решил поискать в Яндекс GO искать такую услугу и не нашёл.
Тем временем собеседник из WhatsApp отправил мужчине ссылку с якобы оформленной доставкой. Продавец заметил, что там указан странный домен. По ссылке предлагалось ввести данные банковской карты.
Мужчина отметил, что был удивлён таким подходом и такой проработкой дизайна. С мошенником он распрощался.
Источник: VC.ru