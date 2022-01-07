Раскрыт новый вид мошенничества на «Авито»

Пользователь сообщил, что разместил на «Авито» объявление о продаже онлайн-кассы. После этого ему написал в WhatsApp потенциальный покупатель. Продавца спросили, сможет ли он отправить посылку «Яндекс.Доставкой». Покупатель заявил, что сам всё оформит и оплатит, а курьер заберёт товар в удобное время. Продавец согласился и написал свой адрес, но решил поискать в Яндекс GO искать такую услугу и не нашёл.

Тем временем собеседник из WhatsApp отправил мужчине ссылку с якобы оформленной доставкой. Продавец заметил, что там указан странный домен. По ссылке предлагалось ввести данные банковской карты.

Мужчина отметил, что был удивлён таким подходом и такой проработкой дизайна. С мошенником он распрощался.