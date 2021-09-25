Раскрыт облик большого китайского ударного беспилотника

Кто-то уже прозвал новинку «увеличенным в размерах CH-5». Тем не менее у CH-6 есть свои особенности. Это, например, Т-образное оперение с двумя реактивными двигателями, установленными в задней части бок о бок.

Также беспилотник оснащён стелс-технологиями. CH-6 сможет находиться в воздухе до 20 часов в разведывательной версии. Его максимальная грузоподъёмность составит 300 килограммов. В разведывательно-ударном варианте эти значения равны 8 часам и двум тоннам соответственно. Дальность полёта будет достигать 12 тысяч и 4,5 тысячи километров.