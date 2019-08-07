Раскрыт объём незаконных продаж алкоголя через интернет в России

Исследование проводила общественная организация «Деловая Россия». Его результаты были отправлены заместителю министра финансов.

Согласно результатам исследования, объём нелегального рынка алкогольной продукции в интернете составляет от 2,1 до 10 миллиардов рублей. Большая часть продаж — 70% — приходится на крепкие напитки, 30% — на вино и пиво.

«Деловая Россия» также отметила, что при легализации онлайн-продаж алкоголя к 2021 году общий объём торговли продуктами в интернете достигнет 34 миллиардов рублей. А сейчас продавцы недополучают более 14,5 миллиона рублей из-за невозможности легально торговать спиртными напитками в сети. Поэтому специалисты призвали Минфин ускорить согласование законопроекта об онлайн-продажах алкоголя.